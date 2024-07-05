Анкара, 5 июля, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Парламент Турции 4 июля принял поправки к закону о гражданской авиации, которые ужесточают в том числе процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Подробности сообщил телеканал Habertürk.

Иван Шилов ИА REGNUM Парламент Турции

Согласно поправкам, досматривать будут вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. В случае отказа предоставить вещи для досмотра сотрудникам службы безопасности, пассажира не пропустят в терминал или в зону вылета. Обнаруженная к провозу «запрещёнка» будет изыматься на месте.

Также поправками введены штрафы: от 620 до 15,6 тыс. долларов за то, что экипаж самолёта не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета.

Как сообщало ИА Регнум, 41-летняя россиянка Ася Радуга обратилась в полицию с жалобой на сотрудников аэропорта Шереметьево, из-за которых она не смогла попасть на самолёт. Женщину не пропустили в зону вылета из-за бутылки со святой водой.

Житель Москвы на борту самолёта, который из Сочи должен был лететь в Санкт-Петербург, угрожал применить взрывное устройство.