Москва, 5 июля, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить комика Александра Гудкова.

Скриншот видео на YouTube Александр Гудков

По словам Мизулиной, Гудков заявил о показе своего шоу в 52 городах России. Русофоб, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ.

«Список его антироссийских достижений можно продолжать бесконечно. Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом? Зачем проводить шоу этого предателя в тот момент, когда наши ребята на фронте сражаются за будущее России?» — написала Мизулина в Telegram-канале.

Глава Лиги заверила, что обратится в Генпрокуратуру по поводу Гудкова.

При этом 4 июля Минкультуры информировало, что не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова, а его показ без соответствующего документа влечет за собой административную ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в январе Александра Гудкова заметили в московском аэропорту Шереметьево.

Гудков покинул Россию в конце 2022 года. Он жил в Турции, а потом обосновался в Узбекистане.

Комик выступал с осуждением российской спецоперации на Украине, написав в соцсетях, что ему «стыдно», что он родился 24 февраля, в день, когда началась СВО. Кроме того, он отличился пародией «Я узкий» на песню Шамана «Я русский».

В мае организаторы отменили показ шоу Гудкова «Подземелья Чикен Карри» в московском кинотеатре «Октябрь».