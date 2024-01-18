Москва, 18 января, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Комика и телеведущего Александра Гудкова заметили в московском аэропорту Шереметьево, сообщил информагентству URA.RU один из его читателей.

Сергей Карпухин/ТАСС Александр Гудков

«Александр Гудков вернулся в Россию», — сказал он, добавив, что заметил его в Шереметьево.

Как передавало ИА Регнум, Гудков покинул Россию в конце 2022 года. Сообщалось, что он переехал в Турцию, а позднее — в Узбекистан.

В октябре 2023 года Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России попросили предоставить данные о релокантах, которые могут быть причастны к финансированию Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также проверить высказывания некоторых публичных лиц. С таким запросом в ведомства обратился глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

В частности, речь идёт о российском бизнесмене Михаиле Фридмане, телеведущих и шоуменах Иване Урганте, Максиме Галкине (физическое лицо, признанное в России иноагентом), Александре Ревве и Александре Гудкове.

Комик выступал с осуждением российской спецоперации на Украине, написав в соцсетях, что ему «стыдно», что он родился 24 февраля, в день, когда началась СВО. Кроме того, он отличился пародией «Я узкий» на песню Шамана «Я русский».

Ранее также сообщалось, что в мае организаторы отменили показ шоу Гудкова «Подземелья Чикен Карри» в московском кинотеатре «Октябрь».