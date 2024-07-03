Севастополь, 3 июля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Состояние пациентов, которые были доставлены в Москву из Севастополя после атаки ВСУ, улучшилось. Об этом 3 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, в больницах Севастополя остаются 12 пациентов. При этом все дети уже выписаны домой.

После атаки ВСУ, которая произошла 23 июня, на лечение в ведущие медицинские учреждения Москвы были направлены 22 человека, среди которых 12 детей и 10 взрослых. Их разместили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Боткинской больнице, Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и других клиниках.

«Хорошие новости: троих детей и одного взрослого выписали из больниц. В тяжёлом состоянии пациентов больше нет. Московские врачи оценивают состояние: 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, три пациента в состоянии лёгкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня украинские войска нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.

В Минобороны заявили, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты. Все полётные задания в ракеты ATACMS американские специалисты вводят на основе собственных данных спутниковой разведки, добавили в военном ведомстве.

По факту атаки ВСУ на Севастополь СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших 23 июня в Севастополе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Севастополь ритуальным преступлением. Дипломат уточнила, что дата для нанесения удара, праздник Троицы, была выбрана неслучайно. В Кремле назвали атаку на Крым, совершённую ВСУ, варварской.