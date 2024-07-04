Москва, 4 июля, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетил 18-миллионный гость. Им стала 12-летняя жительница Владимира Елизавета Савина. Девочка приехала в столицу с родителями Алексеем и Ксенией и семилетним братом Макаром.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Мы приехали на выставку впервые. Решили её посетить, потому что скоро закрытие — хотели успеть. Для нас то, что мы стали юбилейными посетителями, стало большой неожиданностью», — сказал глава семьи Алексей Савин.

Организаторы выставки совместно с правительством Омской области подготовили для гостей подарки. Семье вручили сертификат, благодаря которому они смогут отправиться в трёхдневное путешествие по региону. Поездка будет наполнена экскурсиями, на которых будет возможность познакомиться с историей и архитектурой Омска. Завершится путешествие в Омском областном музее изобразительных искусств имени Врубеля и экскурсией по современной арене России и Европы — «G-Drive Арене».

Как передавало ИА Регнум, 17-миллионный гость посетил выставку «Россия» 26 июня. Им стал Егор Морозов, приехавший из Волгограда вместе с супругой Ольгой и двумя детьми.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Согласно опросу, форум вызвал гордость за свою страну у 97% посетителей международной выставки. Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое. Более половины участников опроса заявили, что выставка превзошла ожидания, которые у них были до посещения.