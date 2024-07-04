Киев, 4 июля, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Почти миллион мужчин призывного возраста на Украине не учтены ни в каких реестрах, они не выехали за границу, однако об их местоположении ничего не известно. Сказал председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха на видео, опубликованном на YouTube-канале украинского «Общественного радио».

Сергей Корсун ИА Регнум

«В процессе анализа так называемого мобилизационного резерва и вообще потенциала мы выявили, что, например, чуть меньше миллиона мужчин призывного возраста — 938 тысяч — это люди, про которых государство не знает ничего, кроме идентификационного кода», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня стало известно, что вооружённые силы Украины продолжают испытывать нехватку личного состава, при этом число граждан призывного возраста, которые не желают вступать в ВСУ, выросло.

Ранее сообщалось, что на Западной Украине придумали новый способ отлова «туристов-уклонистов». Для этого на территории этой части страны могут установить новые блокпосты. Начальник одного из погранотрядов Игорь Заруднев подтвердил, что количество блокпостов в этом регионе действительно увеличилось.