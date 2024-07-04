Москва, 4 июля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В Красноярске с аншлагом завершились гастроли мужского хора Сретенского монастыря. Маршрут турне включал 16 городов России. Поездка прошла при поддержке «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Хор Сретенского монастыря завершил гастроли по России

Гастроли музыкального коллектива с новой программой «Песни наших родителей» начались в Рязани 29 марта. В исполнении коллектива звучали песни старшего поколения, в которых запечатлены важные вехи истории страны — в том числе «Подмосковные вечера», «Течет река Волга», «Тонкая рябина» и др. Автором идеи и режиссером концерта выступил директор хора Сретенского монастыря Фёдор Степанов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Хор Сретенского монастыря завершил гастроли по России

«Роснефть» поддерживает хор Сретенского монастыря с 2015 года. За это время музыкальный коллектив провел множество успешных гастролей с программами «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь». Концертные программы мужского хора, возглавляемого регентом Андреем Полторухиным, звучали в лучших залах более чем 45 стран мира.