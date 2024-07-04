Париж, 4 июля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Члены Организации Североатлантического договора (НАТО) серьёзно обеспокоены рисками, которые несет с собой возможный приход партии правых к власти во Франции. Об этом сообщило европейское новостное издание Euractiv, ссылаясь на депутатов НАТО.

Robert Ghement/EPA/ТАСС

«Группа дипломатов не исключает мягкого выхода, в рамках которого Франция покинет военное командование альянса», — рассказали на условиях анонимности дипломаты НАТО, отметив, что недавние политические события в этой стране ставят под сомнение единство и непрерывность помощи Украине.

В ходе диалога с изданием эксперт по военным вопросам Мишель Дюкло отметил, что члены НАТО опасаются сокращения количества войск, которые направляет Франция, отметив, что это может произойти при победе лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в ходе выборов.

Также отмечается, что Франция, наряду с США, Германией и Великобританией, оказывает значительное влияние на долгосрочную стратегию НАТО.

Как передавало ИА Регнум, партия правых победила в первом туре выборов во Франции, получив 33,4% голосов. Коалиция президента республики Эммануэля Макрона заняла третье место, набрав 20,76%.

Также пресс-секретарь французской Социалистической партии Пьер Жуве назвал итоги первого тура выборов в французский парламент провалом Макрона.