Москва, 4 июля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Тематические дни, посвящённые информационным технологиям «Роснефти», пройдут 5 и 6 июля в павильоне компании на ВДНХ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представит достижения в цифровизации на ВДНХ

5 июля состоится презентация Единой цифровой платформы компании. Этот комплексный проект направлен на оптимизацию внутренней ИТ-инфраструктуры, сокращение времени разработки и внедрения новых решений, а также на обеспечение технологического суверенитета «Роснефти». Платформа включает в себя набор цифровых сервисов на базе современных инфраструктурных и облачных технологий.

6 июля специалисты компании расскажут гостям павильона об автоматизированных системах управления технологическими процессами, применяемой метрологии, а также о мероприятиях по усилению информационной безопасности. Все желающие смогут принять участие в тематическом квизе и выиграть памятные подарки.

В этот же день состоится соревнование по информационной безопасности в формате поиска данных в открытых источниках.