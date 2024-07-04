Белгород, 4 июля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), он упал в спальном микрорайоне города без последующей детонации. Об этом сообщил глава Белгорода Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

Telegram-канал мэра Белгорода

По данным градоначальника, украинский дрон рухнул на дорогу, сведений о детонации боевой части и наличии пострадавших не последовало.

«Обломки оказались на проезжей части. Частично перекрыто движение по улице Есенина. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, над селом Борки Белгородской области 3 июля был сбит беспилотник.

Ранее, 2 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что над территорией региона сбили беспилотник украинских войск самолётного типа. По его словам, дрон был уничтожен средствами ПВО.

Позднее глава региона сообщил, что ВСУ два раза в течение дня обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа. Он уточнил, что в результате атаки пострадавших нет.