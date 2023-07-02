Грайворон, Украина, 2 июля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Украинская армия дважды в течение дня 2 июля обстреляла село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа», — написал Гладков.

По его данным, никто в результате этой атаки не пострадал. Повреждение получили заборы и здания в некоторых домах: осколками посекло кровлю и фасады.

Кроме того, в Дроновке в результате атаки повреждение получили линии электропередачи и газоснабжения. Чтобы устранить последствия обстрелов, на места разрушений выехали аварийные и оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля в Белгородской области система ПВО сбила два украинских беспилотника самолётного типа. Как уточнил Гладков, дроны ВСУ сбили над Белгородским районом.

Глава области опубликовал сегодня информацию об обстрелах украинской армии, которые зафиксировали 1 июля. В Белгородском районе ВСУ обстреляли сёла Журавлевка и Щетиновка. В Волоконовском районе — хутора Старый и Киселёв. В Краснояружском районе — сёла Вязовое и Поповка.

В Валуйском городском округе ВСУ обстреляли сёла Тулянка (здесь система ПВО сбила беспилотник) и Карабаново, в Шебекинском городском округе — сёла Новая Таволжанка, Терезовка, Середа и Муром.