ВСУ дважды обстреляли село Дроновка в Белгородской области
Грайворон, Украина, 2 июля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Украинская армия дважды в течение дня 2 июля обстреляла село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа», — написал Гладков.
По его данным, никто в результате этой атаки не пострадал. Повреждение получили заборы и здания в некоторых домах: осколками посекло кровлю и фасады.
Кроме того, в Дроновке в результате атаки повреждение получили линии электропередачи и газоснабжения. Чтобы устранить последствия обстрелов, на места разрушений выехали аварийные и оперативные службы.
Как сообщало ИА Регнум, 2 июля в Белгородской области система ПВО сбила два украинских беспилотника самолётного типа. Как уточнил Гладков, дроны ВСУ сбили над Белгородским районом.
Глава области опубликовал сегодня информацию об обстрелах украинской армии, которые зафиксировали 1 июля. В Белгородском районе ВСУ обстреляли сёла Журавлевка и Щетиновка. В Волоконовском районе — хутора Старый и Киселёв. В Краснояружском районе — сёла Вязовое и Поповка.
В Валуйском городском округе ВСУ обстреляли сёла Тулянка (здесь система ПВО сбила беспилотник) и Карабаново, в Шебекинском городском округе — сёла Новая Таволжанка, Терезовка, Середа и Муром.