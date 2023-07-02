Белгород, 2 июля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбили 2 июля над территорией Белгородской области, написал глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолётного типа», — сообщил Гладков.

По его словам, на данный момент нет данных о том, что кто-либо пострадал. Информацию о последствиях случившегося уточняют оперативные службы региона.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ в течение 1 июля выпустили по селу Щетиновка 14 артиллерийских снарядов, сбросили две гранаты с беспилотников. Кроме того, в селе Журавлёвка зафиксировали четыре прилёта.

Также ВСУ атаковали два села в Валуйском городском округе, Волоконовский и Краснояружский районы. В Шебекинском городском округе ВСУ нанесли удары по четырём сёлам.