Киев, 4 июля, 2024, 05:43 — ИА Регнум. С первых дней спецоперации киевские власти использовали любую возможность, в том числе и незаконную, чтобы спасти своих родственников от мобилизации. Установлено, что из Киева чиновники вывозили своих родных за границу под видом сопровождающих детей-сирот. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

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Так, в марте 2022 года при эвакуации 68 сирот из Центра детской реабилитации в Киеве в германский лагерь из 20 сопровождающих несколько мужчин никогда не работали в этом учреждении, а некоторые были трудоустроены за день до поездки. При этом их уволили, как только они пересекли границу Украины. В страну они больше не вернулись.

В числе сбежавших были родственники сотрудников киевской Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей.

Лубинец заверил, что обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по выявленным фактам.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия продолжает испытывать нехватку личного состава, в то время как в стране наблюдается рост числа мужчин призывного возраста, не желающих идти на фронт, написало 29 июня британское издание The Guardian.

По информации издания, ещё до ужесточения мобилизации Украину покинули более 20 тыс. мужчин, несмотря на попытки Киева перехватить уклонистов.

26 июня представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что в стране к мобилизации пригодны около 1,1 млн украинцев. При этом, по его словам, власти не планируют мобилизовать всех имеющихся в резерве военнообязанных в ближайшее время.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации, который вступил в силу с 18 мая.