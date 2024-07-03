Минск, 3 июля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Нагнетание геополитической обстановки в Восточной Европе может привести к открытому вооружённому конфликту с применением ядерного оружия, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава министерства обороны 3 июля выступил на заседании Совета министров обороны стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). По его словам, на данный момент в Восточной части Европы наблюдается кризисная ситуация, которая имеет предпосылки перейти в фазу конфликта. Хренин подчеркнул, что коалиция западных государств целенаправленно продавливает агрессивные нарративы в адрес государств Содружества.

«Фактически ведётся война в идеологическом плане против всех стран Содружества, не оставляются попытки разрушить сложившиеся дружеские отношения как между отдельными народами, странами, так и между целыми регионами», — добавил он.

Он также сказал, что в связи с этим в странах Восточной Европы появились новые угрозы в военной сфере и начался демонтаж архитектуры региональной безопасности.

Министр обороны напомнил, что Белоруссия преодолела кризисные политические события, которые создал коллективный Запад. Теперь страна готова поделиться имеющимся опытом, в том числе в сфере патриотического воспитания населения и военнослужащих, подчеркнул Хренин.

Как передавало ИА Регнум, в Минске 3 июля прошло заседание Совета министров обороны государств СНГ. Делегацию РФ возглавил министр обороны страны Андрей Белоусов.

13 мая президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил о необходимости в новом политическом цикле уделить больше внимания развитию отношений со странами СНГ. Президент отметил, что эта тема будет приоритетной для России во внешней сфере.