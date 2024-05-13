Москва, 13 мая, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 мая на оперативном совещании с членами Совбеза заявил о необходимости в новом политическом цикле уделить больше внимания развитию отношений со странами СНГ.

Кадр из видео

«Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационные», — сказал Путин.

Президент отметил, что эта тема будет приоритетной для России во внешней сфере.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 мая Сергей Шойгу указом президента был освобожден от должности министра обороны. Владимир Путин назначил его секретарём Совета безопасности. На новом посту Шойгу одновременно будет заместителем президентской комиссии по военно-промышленному комплексу.

На пост министра обороны Путина предложил назначить Андрея Белоусова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что назначение гражданского человека позволит Минобороны стать абсолютно открытым для инноваций и внедрения всех передовых идей.