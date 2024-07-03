Москва, 3 июля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение нескольким сотовым операторам за взимание дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе, говорится в Telegram-канале службы.

«ФАС выдала предупреждения операторам связи МТС, «Мегафон» и «Билайн». Речь идёт о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя», — указано в публикации.

ФАС подчеркнула, что данные действия операторов связи ущемляют интересы абонентов. Они и стали причиной, из-за которой служба выдала предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы.

Также ведомство отметило, что с 1 января 2024 года сотовым операторам специально создали экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории Крыма и Севастополя без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские власти введут ограничения на бесконтрольное повышение тарифов на сотовую связь компаниями, оказывающими такие услуги, за действиями операторов следит Федеральная антимонопольная служб.

По его словам, компании смогут увеличивать стоимость услуг выше инфляции только в случаях, когда они вкладывают значительную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии, включая российские. Это прописано в новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года,