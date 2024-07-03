Из-за обстрела ВСУ без света остались более 30 тыс. жителей Донецка
Донецк, 3 июля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела Петровского района со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) без электроэнергии остались более 30 тысяч жителей. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«В результате вчерашнего обстрела Петровского района произошло повреждение высоковольтной линии 35 кВ в нескольких местах. Без электроэнергии остаются более 30 тысяч абонентов. Обесточен также Петровский водоузел», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Он отметил, что работы по восстановлению электроснабжения в городе продолжаются в условиях угрозы повторных обстрелов.
Как передавало ИА Регнум, 30 июня ВСУ обстрелом повредили многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные выпустили по Куйбышевскому району два снаряда калибром 155 мм. В результате атаки на Петровский район в Донецке со стороны украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Обстрел настиг сотрудников во время эвакуации, однако они самостоятельно добрались до больницы, где пострадавших госпитализировали.