Донецк, 3 июля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела Петровского района со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) без электроэнергии остались более 30 тысяч жителей. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

РИА Новости/Илья Наймушин

«В результате вчерашнего обстрела Петровского района произошло повреждение высоковольтной линии 35 кВ в нескольких местах. Без электроэнергии остаются более 30 тысяч абонентов. Обесточен также Петровский водоузел», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Он отметил, что работы по восстановлению электроснабжения в городе продолжаются в условиях угрозы повторных обстрелов.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня ВСУ обстрелом повредили многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные выпустили по Куйбышевскому району два снаряда калибром 155 мм. В результате атаки на Петровский район в Донецке со стороны украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Обстрел настиг сотрудников во время эвакуации, однако они самостоятельно добрались до больницы, где пострадавших госпитализировали.