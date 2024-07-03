Лос-Анджелес, США, 3 июля, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Американский киносценарист, режиссёр, лауреат премии «Оскар» Роберт Таун ушёл из жизни 1 июля в Лос-Анджелесе. Ему было 89 лет, сообщил журнал Variety.

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В послужном списке Тауна почти 60 написанных лично и в соавторстве сценариев различных кинофильмов и сериалов.

Карьеру он начал в 1960-х годах. Является автором сценариев к таким фильмам, как «Последний наряд», «Шампунь», «Китайский квартал», «Спроси у пыли». Многие фильмы Роберта Тауна были номинированы на «Оскар», но премию как «Лучший оригинальный сценарий» получил «Китайский квартал».

kinopoisk.ru Роберт Таун

Он также был соавтором двух сценариев «Миссия невыполнима».

Как режиссёр снял четыре фильма.

Был дважды женат, есть две дочери.

Коллеги о Тауне говорили, как о добром, образованном и скромном человеке, профессионале.