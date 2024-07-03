Киев, 3 июля, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Украина так и не предоставила Аргентине необходимые для суда документы, чтобы экстрадировать россиянина Игоря Чуркина. Подробности сообщил адвокат Кристиан Рубилар.

Флаг Аргентины

Пло словам защитника, Киев проигнорировал сроки предоставления ответов на запрос суда Буэнос-Айреса.

«Срок давно истёк, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Судья, скорее всего, откажет в экстрадиции моего подзащитного», — сообщил Рубилар «РИА Новости».

Аргентинский суд и прокуратура затребовали пояснения, в чём конкретно обвиняется Чуркин, является ли это уголовным преступлением.

Адвокат также надеется, что подзащитный получит гражданство Аргентины до того, как будет вынесено решение по экстрадиции.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований Украины заявили, что подозревают Чуркина и его сообщников в попытке обманом сохранить имущество предприятия во Львове. По версии следствия, Чуркин и подчинённые присвоили взятые под залог имущества кредиты государственного Укрэксимбанка.

В феврале 2024 года Чуркина задержали в Аргентине из-за того, что он якобы «обманом пытался сохранить бизнес на Украине».

Предоставление убежища останавливает любой процесс об экстрадиции по запросу страны, где родился гражданин или где он является резидентом. Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Закон даёт ему право на суд в этой стране, пояснил адвокат Кристиан Рубилар.