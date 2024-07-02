Москва, 2 июля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Посольство России в Таллине призвало эстонские власти прекратить перенос захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 2 июля в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство России в Эстонии

Ранее в деревне Техумарди на острове Сааремаа начали сносить надгробия в месте захоронения советских воинов. Останки перезахоронят неподалёку в деревне Лымала без восстановления плит с именами погибших, сообщала телерадиокомпания ERR.

Российские дипломаты выразили решительный протест в связи с началом работ в Техумарди, в ходе которых запланирована эксгумация останков воинов Красной армии. Они напомнили, что в числе тех, кто проливал кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, было много «эстоноземельцев».

«Выходит, гробокопатели выкорчёвывают тела своих же предков, ценой собственных жизней подаривших им будущее», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты добавили, что памятники сражавшимся на стороне Гитлера, например, в местечке Сырве, выглядят ухоженно. О них демонстративно заботятся и даже поднимают рядом немецкий флаг.

Нота с призывом остановить кощунственные действия и кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия направлена в эстонский МИД, также указано в заявлении.

В ночь на 9 октября 1944 года в Техумарди произошёл бой, в котором обе стороны потеряли убитыми по несколько сотен человек. Чтобы распознать врага в темноте, советские воины из Эстонского стрелкового корпуса сняли с себя ремни. В 1967 году в память о красноармейцах-победителях на перешейке полуострова Сырве установили монумент из местного доломита в виде вонзённого в землю меча.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года правительство Эстонии выделило 916 тыс. евро на демонтаж и перенос советских памятников. Их решили убрать «из публичного пространства» в связи с «угрозой безопасности». Правила сноса памятников советского времени власти страны упростили в ноябре 2022 года.

В феврале 2024 года поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер вызвали в МИД России из-за планов Таллина «перезахоронить» останки советских воинов без согласия родственников. Эстонскому дипломату выразили протест. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что кощунственные действия Таллина идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью.

Эстония не первый год проводит политику отказа от советского наследия, которое, как указывал МИД России, является неотъемлемой частью её же истории. Памятники и кладбища уничтожаются и переносятся.