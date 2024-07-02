Париж, 2 июля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. До 208 увеличилось количество участников парламентских выборов во Франции, снявших свои кандидатуры перед проведением второго тура. Об этом пишет 2 июля газета Le Monde.

Abdullah Firas/ABACA/ТАСС

Большинство из этих кандидатов, отмечает издание, вышли из гонки, чтобы помешать победе «Национального объединения», которое возглавляет Марин Ле Пен. В их числе 127 представителей «Нового народного фронта» и 76 кандидатов от коалиции президента Франции Эммануэля Макрона.

«104 «треугольника» ещё возможны. Приём заявок закрывается во вторник в 18:00», — указано в публикации.

«Треугольники» — это случаи выхода во второй тур представителей правых, левых и макронистов. Согласно идее Макрона, представители президентской коалиции и левых, получившие в своих округах третье место, должны снять кандидатуры, чтобы не дать правым победить. Их избиратели, как ожидается, проголосуют за кандидатов, занявших второе место.

Как сообщало ИА Регнум, второй тур внеочередных парламентских выборов во Франции назначен на 7 июля. Избиратели проголосуют за 577 депутатов, которые будут представлять их интересы.

По итогам первого тура «Национальное объединение» получило свыше 33% голосов. На втором месте оказалась коалиция левых партий «Новый народный фронт» с результатом 29,1% голосов, на третьем — коалиция Макрона «Вместе за республику», получившая 21,5% голосов избирателей.