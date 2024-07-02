Москва, 2 июля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Первые малые и средние предприятия из сферы гостиничного бизнеса привлекли 308 млн рублей для строительства и модернизации гостиничных комплексов через специальный механизм «зонтичных» поручительств Корпорации. Средства будут использованы для строительства и модернизации гостиничных комплексов. За месяц работы данного инструмента заключено 17 сделок.

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«Благодаря выделению отдельных специальных лимитов государство фокусирует поддержку на приоритетных для него направлениях», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что спецлимитом «зонтичных» поручительств для сферы гостеприимства воспользоваться могут малые и средние предприятия, имеющие основной ОКВЭД класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания».

Большинство получателей кредитных средств под специальный лимит «зонтичных» поручительств — представители южных курортных регионов России, преимущественно Краснодарского края. Также этой мерой поддержки воспользовались предприниматели из Москвы, Карачаево-Черкесской Республики, Новосибирской и Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Предприятия привлекали от 2,5 млн до 65 млн рублей для нового строительства, развития гостиничной инфраструктуры, ремонта, оборудования мест для отдыха туристов и других целей.

Так, за счет этой меры господдержки в 40 млн рублей предприниматель приобретёт участок для строительства нового корпуса отеля в Домбае. В Краснодарском крае 50 млн рублей будут направлены на развитие инфраструктуры гостиницы в поселке Сукко.

Одна из особенностей спецлимита «зонтичных» поручительств для МСП в гостиничной сфере — повышенный до 10% предельный уровень выплат. В течение текущего года малый и средний бизнес сможет суммарно получить под специальный лимит поручительств порядка 30 млрд рублей.

О выделении специального лимита «зонтичных» поручительств для малого и среднего бизнеса в гостиничной сфере стало известно во время встречи председателя правительства РФ с главой Корпорации МСП в мае. Тогда Михаил Мишустин поручил Александру Исаевичу продолжать разрабатывать финансовые инструменты, осуществлять финансовую поддержку малых и средних предприятий с тем, чтобы «небольшие предприятия набирали обороты, повышали свою эффективность».

Механизм «зонтичных» поручительств был разработан и реализуется Корпорацией МСП по поручению президента Владимира Путина с сентября 2021 года. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал глава государства.