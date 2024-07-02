Киев, 2 июля, 2024, 05:00 — ИА Регнум. На Украине депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подала заявление в государственное бюро расследований на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Службу безопасности Украины (СБУ) и офис генерального прокурора. Об этом народная избранница сообщила в Telegram-канале.

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Это заявление появилось при подготовке жалобы на нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, который, по заверению Безуглой, распорядился не пускать её в военные подразделения в прифронтовой зоне.

Депутат Верховной рады сообщила, что такие её действия продиктованы критической ситуацией в военном руководстве Украины. При этом Безуглая сравнила происходящее в ВСУ с «болотом».

Как сообщало ИА Регнум, украинские генералы отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций, занятых российскими военными, заявила депутат Верховной рады от фракции президентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в интервью британской газете Times.

Она считает, что замена бывшего главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного на Александра Сырского ничего не изменила, военное руководство продолжает вести войска к поражению.

Украинские власти хотят забирать у граждан не только автомобили для военных нужд, но и другую, в том числе сельскохозяйственную, технику.