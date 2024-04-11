Киев, 11 апреля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Украинские власти хотят забирать у граждан не только автомобили для военных нужд, но и другую, в том числе сельскохозяйственную, технику. Об этом сообщает 11 апреля издание «Страна. ua», ссылаясь на законопроект о мобилизации, одобренный во втором чтении Верховной радой.

Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

В каждой области администрация будет определять, сколько автомобилей подлежит мобилизации. Данные о транспортных средствах, которыми владеют физические и юридические лица, военкоматы получат от МВД.

«Военно-транспортная обязанность будет распространяться также на водные средства, трактора и другую сельскохозяйственную технику», — говорится в материале.

Автомобили будут забирать, если их у человека больше одного. С момента объявления общей мобилизации транспортные средства, предназначенные для военных, будут находиться на учёте. Их запретят вывозить за границу, передавать во владение другим лицам и использовать как залог. Процедуру отчуждения и порядок компенсации ущерба определит правительство.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о том, что украинцы могут лишиться транспортных средств в рамках мобилизации, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Кроме того, за уклонение от мобилизации людей могут лишить водительских прав.

Ранее в Киеве решили убрать демобилизацию из законопроекта об усилении мобилизации. Её в Верховной раде предлагают рассмотреть отдельно, сообщили украинские СМИ.