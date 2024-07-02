Киев, 2 июля, 2024, 03:48 — ИА Регнум. На Украине ночью 2 июля воздушную тревогу объявили в Киеве и четырёх областях. А в Харьковской области сирены звучат с вечера 1 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха в 03:23 мск население Киева, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей.

В Харьковской области воздушная тревога действует с 21:18 мск 1 июля.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал удар российской армии по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.

Силы противовоздушной обороны в течение ночи 1 июля подавили и уничтожили в небе над тремя регионами Российской Федерации 36 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.