Грозный, 2 июля, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания 1 июля в Грозном объявил о новых назначениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Так, новым главой Шалинского района республики будет Турпал-Али Ибрагимов. На должность секретаря Совета Безопасности Чечни назначен племянник Кадырова Хамзат Кадыров.

«Они оба имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Хамзату Кадырову 27 лет.

Ранее он занимал руководящие посты в республике, был помощником Рамзана Кадырова, министра по физической культуре и спорту, а также руководителя секретариата Чечни. В 2023 году был назначен на должность замглавы правительства республики — министра имущественных и земельных отношений.

Как сообщало ИА Регнум, Рамзан Кадыров поручил силовым ведомствам региона усилить работу по профилактике терроризма и экстремизма в республике после террористических атак на Дагестан.

Киевский режим готовит кадровые перестановки в правительстве, из-за чего заседание Верховной рады перенесли на неделю.