Киев, 1 июля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Киевский режим готовит кадровые перестановки в правительстве, из-за чего заседание Верховной рады перенесли на неделю. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

Eugen Kotenko/Global Look Press

«Типа причина саммит НАТО. На самом деле причина немного другая. И здесь я всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве», — сообщил депутат.

Ранее Железняк заявил, что перенос заседания выглядит для него, «как подготовка к чему-то большему и громкому, чем просто назначение пары-тройки министров».

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта глава киевского режима Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки в своём офисе. Согласно изданному указу, своих постов лишились первый помощник Сергий Шефир, советник — уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая, а также советник Михаил Радуцкий. 26 марта он уволил Алексея Данилова с поста секретаря СНБО Украины.

Советник главы офиса украинского главы Михаил Подоляк отмечал, что Зеленский запланировал реформировать правительство. Он пояснил, что в ходе реформ часть ведомств получит другие функциональные обязанности. Также после смены руководства в военных структурах планируется осуществить перестановки в функциональной вертикали, готовящей материалы для главы Украины и ответственной за реализацию его инициатив.

Комментируя кадровые перестановки, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок предположил, что Зеленский проводит кадровые чистки из-за исхода легитимности.