Москва, 1 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Греция первой среди стран ЕС ввела шестидневную рабочую неделю для некоторых организаций госсектора, компаний и банков. Новые положения законодательства вступили в силу 1 июля, сообщает информационный портал Olympia.

Владимир Федоренко/РИА Новости

В министерстве труда и социальной защиты утверждают, что дополнительный рабочий день облегчит работу населения с организациями и компаниями, которые работают круглосуточно. Ранее сотрудникам этих предприятий зачастую приходилось работать сверхурочно.

Работодателей обязали заранее уведомлять сотрудников о том, кто именно будет работать шесть дней. За дополнительный день предусмотрена выплата денежной компенсации.

Эксперт по трудовым вопросам Матина Триантафилли в беседе с телеканалом ERT пояснила, что новая норма распространится на работников компаний или холдингов с круглосуточной системой посменной работы. При соблюдении ряда условий перейти на шестидневную неделю смогут и другие организации.

Не будут работать по шесть дней сотрудники образовательных организаций, работники пищевой промышленности, сферы туризма и предприятий, где есть ночные смены. Вместе с тем закон допускает возможность шестидневного труда для органов местного самоуправления, налоговых инспекций, государственной почты, государственной энергетической и водной компаний, а также других госкомпаний, обслуживающих население.

За шестой рабочий день предусмотрена зарплата, на 40% превышающая обычную. Надбавка за работу в воскресенье или праздничный день может достигать 115% от дневной зарплаты. Кроме того, надбавка в размере 25% предусмотрена за работу в ночное время, добавила Триантафилли.

Как сообщало ИА Регнум, многие страны Европы стараются сократить рабочую неделю до четырёх дней. Такую модель применяют компании в Великобритании и странах ЕС. Летом 2023 года европейский комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит назвал эту инициативу «отличной идеей» и сослался на результаты исследования, согласно которым число прогулов при таком графике снижается, а продуктивность растёт.

Ранее в июне министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в стране нет вероятности введения шестидневной рабочей недели при текущих условиях рекордно низкой безработицы. Он отметил, что гибкость трудового законодательства позволяет работнику и работодателю формировать удобный график.