Брюссель, 3 июня, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Европейский комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит считает введение четырёхдневной рабочей недели «отличной идеей». Он заявил об этом 3 июня в интервью газете La Stampa.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

По словам Шмита, такого рода нововведения должны продвигать не власти Евросоюза, а представители общества.

«Мне кажется, это отличная идея. Уже многие компании в Европе и Великобритании применяют такую модель», — сказал он.

Еврокомиссар отметил, что, по его утверждению, исследование Оксфордского университета показало, что при таком графике «снижается число прогулов» и растёт «продуктивность».

При этом Шмит указал, что широко распространившийся во время пандемии дистанционный формат работы сохранится как тенденция, однако также есть необходимость в посещении рабочих мест.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября 2022 года из данных исследования рекрутингового агентства Superjob.ru стало известно, что руководители большинства российских компаний (88%) не собираются вводить четырёхдневную рабочую неделю. При этом поддерживают введение четырёхдневной рабочей недели 48% опрошенных, а среди работников в возрасте до 34 лет — 61%. Женщины являются сторонниками укороченной недели чаще мужчин — 52% против 64%.