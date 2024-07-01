Москва, 1 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия» в Москве состоялась церемония закрытия II международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», посвященного участникам специальной военной операции. За три дня фестиваля зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.

«Русская медиагруппа» В Москве прошел II международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев»

Гости фестиваля встретились с создателями и героями документальных лент, а также приняли участие в дискуссиях. Независимые документалисты Максим Фадеев и Сергей Белоус провели круглый стол на тему «Военная документалистика». Они рассказали о том, как снимаются фильмы в условиях войны, а также поделились своими воспоминаниями о самом начале конфликта в Донбассе в 2014 году.

«Мы показываем войну такой, какая она есть: с человеческой болью, страданиями», — поделился Максим Фадеев. По его словам, важно пронести для будущих поколений образ нашего времени, сохранить память о простых бойцах и разбить равнодушие и легкомысленное представление общества о войне и противнике.

«Фильм о железном человеке» — картина автора Елены Норкунайте и режиссера Абаса Али-Заде о жителе Крыма, который после тяжелого ранения потерял обе ноги, но не потерял веру в себя. «Когда лежал в госпитале, насмотрелся на ребят, у которых увечья, полная апатия и нежелание жить. Вот таких нужно сейчас поддерживать морально и физически», — делится герой ленты, лейтенант Илья Казаков. «Я вижу в этом свою цель, свою миссию. Если чудом выжил после такой тяжелой травмы, значит, для чего-то я здесь еще нужен», — добавил он.

На торжественной церемонии закрытия в сопровождении Московского эстрадного оркестра под управлением Антона Сёмке выступили известные поэты: Мария Ватутина, Дмитрий Артис, София Юдина и другие.

Все документалисты, участники фестиваля, получили памятные дипломы.

«Фильмы абсолютно разные. И на каждом показе — своя особая атмосфера в зале», — отметила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Она рассказала, что во время показов люди плакали, гордились, переживали, вдохновлялись. «Разные истории, разные герои и разные эмоции. И все они очень нужны и очень важны», — подчеркнула Яковлева.

«Русская медиагруппа» В Москве прошел II международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев»

В феврале 2023 года телеканал RT дал старт I международному фестивалю документального кино «RT.Док: Время наших героев» в Москве. После премьеры фестиваль отправился в города России — Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград. Фестиваль побывал и в Донбассе — показы прошли по линии фронта в подразделениях Вооружённых сил РФ, а также в госпитале. Документальные ленты о героях СВО увидели зрители Аргентины, Азербайджана, Абхазии, Белоруссии, Египта, Замбии, Италии, Китая, Ливана, Никарагуа, Пакистана, Перу, Таджикистана, Турции, Южной Осетии и Монголии. Показы в этих странах прошли при поддержке Россотрудничества.