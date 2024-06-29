Москва, 29 июня, 2024, 12:25 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия» в Москве прошла церемония открытия международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», посвящённого героям СВО. Основные показы документальных лент пройдут 29 и 30 июня.

«Русская медиагруппа» RT дал старт международному кинофестивалю

Фильмом открытия стала документальная лента военкора RT Ольги Кирий «Авдеевка. Так выглядит война» — пронзительные истории жителей освобожденной Авдеевки.

«Я вижу много людей, участников СВО сейчас в зале. Я хотела бы поклониться каждому», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, открывая фестиваль. «Вот за мной женщина сидит, которая перед началом фестиваля обратилась ко мне и попросила автограф для своего сына, который сейчас на фронте. Я должна у вашего сына брать автограф! Спасибо вам всем за все, что вы делаете», — добавила Симоньян.

«Мы только что с вами почтили память тех, кто ценой собственной жизни защищал интересы нашего государства», — сказала заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва. По её словам, основная задача — сохранить память об этих людях на десятки и сотни лет, передать потомкам. «А как мы можем это сделать? А именно, снимая фильмы, делая постановки, публикуя книги», — подчеркнула Цивилёва.

От имени бойцов на открытии выступили кавалер ордена Мужества Антон Филимонов и Герой России Виталий Антонов: «Хотелось бы поблагодарить военных корреспондентов, которые делают колоссальную работу, работу в первую очередь с риском для своей жизни. Это информационная война, это второй фронт, фронт, на котором они обязательно должны победить».

В рамках церемонии открытия состоялась музыкально-поэтическая программа с участием деятелей культуры: групп «Зверобой», «Наши», поэтов Влада Маленко, Дмитрия Филиппова (участника боев за Авдеевку), Ольги Старушко и других. Музыкальное сопровождение — симфонический оркестр под управлением композитора-неоклассика Игоря Скворцова.

Народная артистка РФ Лариса Долина исполнила песню «Россия — это мы» и тепло приветствовала гостей фестиваля, участников СВО: «Когда наши ребята вернутся с победой, а это несомненно, что они вернутся победителями, они будут вовлечены в создание новой России и новой русской культуры. И мы, творческие люди, должны им всячески в этом помочь».

«Русская медиагруппа» Лариса Долина на фестивале «RT.Док: Время наших героев»

Мероприятие посетили заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Мосеев, заместитель председателя ГД РФ Анна Кузнецова, заслуженный юрист РФ, телеведущий, писатель Павел Астахов, журналист и телеведущий Аркадий Мамонтов, бывший офицер НАТО Скотт Бенетт, глава Общественной палаты ЛНР и герой ЛНР Алексей Карякин и другие.