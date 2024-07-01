Москва, 1 июля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Россия будущего формируется сейчас в зоне проведения спецоперации, люди осознают, кто они. Об этом художник и философ Антон Беликов заявил в интервью Донецкому агентству новостей, опубликованному 1 июля в рамках проекта «Мы. Донецкие».

Кадр из видео Антон Беликов

«Здесь, конечно, рождается Россия будущего, именно самосознание: кто мы? У меня есть такой термин, который я придумал, — «сверхновые русские». Вот они, мне кажется, здесь потихоньку возникают», — рассказал философ.

По словам Беликова, после того, как конфликт завершится победой России, люди разъедутся из зоны СВО и унесут с собой «эту сердцевину». Вместе с тем он полагает, что только через десятки лет русская культура по-настоящему осознает то, что сейчас происходит.

Философ напомнил, что только в 1960-е и 1970-е годы начали выходить советские фильмы о Великой Отечественной войне, которые принято считать настоящей рефлексией тех событий. Пока шла война, снимались либо агитационные, либо комедийные фильмы.

Нынешнее состояние Украины Беликов сравнил с нацистской Германией в апреле 1945 года. Тогда, отметил он, Гитлер, сидя в бункере, продолжал двигать по карте уже несуществующие дивизии и ещё на что-то рассчитывал.

«Мне кажется, что мы сейчас видим миллионы людей, погруженных при помощи медиа и информационных технологий вот в это состояние», — сказал философ.

Украинцы до сих пор отказываются понимать гибельность того пути, на который страну толкнуло противостояние с Россией. Это произошло в результате культурных и политических манипуляций, предпринятых в XX веке, считает Беликов.

Как сообщало ИА Регнум, Беликов — участник СВО, куратор выставки «Русский Стиль: Сталь», которая открылась в Донецке 13 июня. На выставке представлены работы современных художников, выполненные на плитах от бронежилетов.

Ранее Беликов отмечал, что евразийство, которое пропагандирует философ Александр Дугин, обречено на поражение, поскольку лежащий в его основе традиционализм глубоко противоречив и не способен ответить на вызовы современности.