Донецк, 13 июня, 2024, 23:03 — ИА Регнум. В одном из музеев Донецка состоялось открытие выставки «Русский Стиль: Сталь», на которой представлены работы современных художников, выполненных на плитах от бронежилетов. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе выставки.

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В создании проекта, представленного ранее на форуме-выставке «Россия» в Москве и других городах страны, приняло участие множество художников, в том числе студенты, живописцы, академики и лауреаты премии. Выставка посвящена художественному осмыслению и призвана помочь зрителям почувствовать сопричастность к происходящим историческим событиям в Донбассе.

«Уникальность выставки не только в том, что сталь стала материалом для творчества, сталь стала олицетворением крепости тех людей, которые готовы встать на защиту Родины и ценностей», — указала заместитель представителя правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

Художник и основатель проекта «Русский Стиль» Антон Беликов, защищающий Родину в составе Вооружённых сил России, в ходе своего выступления отметил, что видит, как Донецк возвращается мирная жизнь.

«Проект «Русский Стиль: Сталь» действительно через искусство объединяет и трогает сердца людей», — добавила художник и куратор проекта Светлана Чепрова.

Как передавало ИА Регнум, в мае в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» на стенде Донецкой Народной Республики представили экспозицию «Русский Стиль: Сталь». Экспонатами выступили плиты армейских бронежилетов, расписанные художниками со всей страны. Как отметили в пресс-службе проекта, плиты были выбраны не случайно, ведь сталь является материалом войны и символом стойкости.