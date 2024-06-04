Москва, 4 июня, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Евразийство, активно пропагандируемое Александром Дугиным, обречено на поражение, поскольку традиционализм, лежащий в основе евразийской идеологии, глубоко противоречив и не способен ответить на вызовы современности, отметил 4 июня в своём комментарии для издания «Федерал Пресс» художник, философ, куратор «Русского стиля» Антон Беликов.

Наталья Стрельцова ИА Регнум Куратор «Русского стиля» Антон Беликов

Для традиционалиста предмет культа — человек традиции, и чем он примитивнее и хтоничнее, тем лучше, полагает философ. Традиционализм таким образом сливается, в частности, с авангардом левацких интеллектуальных теорий и практик, отметил эксперт.

Русская цивилизация должна ответить на вызовы миграции и той культуры, которую она с собой несёт, включающей в себя в том числе расизм в отношении русских, а также насилие против женщин и детей, прежде всего технологиями, которые будут вынуждать подчиняться принятым в России правилам, считает Беликов. И особенно важно одержать победу в борьбе за умы мигрантов, подчеркнул он.

«Модерн силён правилами. Так и только так он может привести к адекватности весь племенной колорит, выхлестнувшийся на наши улицы», — написал эксперт.

Напротив, традиционализм, замешанный на евразийстве, предлагает идею глобальной мозаики с опорой на идею прошлого, само прошлое при этом «считывается» как недостижимая вершина, отметил Беликов. «Комбо» из евразийства и традиционализма — это ещё один глобалистский проект, подчеркнул философ.

Здоровый русский национализм, в свою очередь, предполагает, что русские — государствообразующий народ страны, Россия — национальное государство, а русские никому ничего не должны, поскольку не имеют колониального прошлого, отметил Беликов.

«В силу особенностей своего исторического развития русские имеют глобальную историческую миссию: обеспечение справедливости во всем мире. Каждый раз, как мы от этой миссии отказывались, мир оказывался ввергнут в хаос. В значительной степени в этом и состоит наша миссия как Третьего Рима», — полагает философ.

Русский национализм, в отличие от западного, не требует от инородцев невозможного, но отклонения от нормального поведения и попытки обосновать это своими национальными традициями должны заканчиваться высылкой из России, подчеркнул эксперт.

Русский народ глубинным образом соединён с другими народами большой исторической России, а русские культура и язык являются пропуском в мировую культуру для своих носителей независимо от национальности и происхождения и обеспечивают носителям равные карьерные возможности независимо от происхождения, отметил Беликов.

Для предотвращения распространения экстремистских идей и концептов священнослужители всех религий и конфессий должны быть представителями народов России, а гражданство страны и вакансии на рынке труда в первую очередь должны быть доступны для граждан России и русских из-за рубежа, добавил философ.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству рассмотреть вопрос об обязательной культурно-языковой подготовке не говорящих на русском языке детей мигрантов в детских садах РФ.

В августе 2023 года глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев заявлял, что детей-мигрантов нужно в обязательном порядке учить русскому языку в специальных центрах ещё до поступления в школы, а принимать в первый класс детей с недостаточным уровнем владения языком недопустимо.

2 апреля президент Владимир Путин заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.