Варшава, 1 июля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Власти Польши приостановили пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные грузовые перевозки, сообщает Telegram-канал таможенной службы Украины.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

«С 00:00 (01:00 мск. — Прим. ред.) 1 июля польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из Польши украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки», — говорится в сообщении.

О причинах принятия такого решения в источнике не говорится. При этом отмечается, что пункты пропуска на других участках украинской границы работают в прежнем режиме.

Как передавало ИА Регнум, с ноября 2023 года польские фермеры и перевозчики периодически блокировали пункты пропуска с требованиями отменить льготы, предоставляемые ЕС украинским дальнобойщикам. В феврале текущего года эти протесты активизировались, они продолжались до начала июня. В результате таких акций отношения Варшавы и Киева обострились, а убытки Украины составили сотни миллионов долларов.

Недопонимание между Польшей и Украиной возникло, когда польские власти совместно с Венгрией и Словакией ввели ограничения на импорт украинской агропродукции. Это произошло после отмены Еврокомиссией общего эмбарго на ввоз зерна с Украины в Евросоюз. После этого Киев подал иски в ВТО.

В июне 2022 года Украина и ЕС подписали соглашение о «транспортном безвизе». Оно предоставляет возможность украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы, а также отменяет необходимость получать разрешения на транзит. Украинский премьер Денис Шмыгаль 20 июня сообщил, что Украина и Евросоюз продлили на год действие этого соглашения.