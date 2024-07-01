Берлин, 1 июля, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Германии следует попытаться принудить Украину вступить в переговоры с Россией по урегулированию конфликта, заявил кандидат в депутаты Европейского парламента от немецкой политической партии BSW Фридрих Пюрнер.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Потребуйте от Украины немедленных мирных переговоров с Россией. До тех пор все денежные выплаты и поставки оружия должны быть приостановлены», — написал он на своей странице в социальной сети X, обращаясь к федеральному правительству.

Пюрнер подчеркнул, что власти ФРГ поддерживают Киев на деньги налогоплательщиков. При этом в самой Германии из-за огромных расходов на помощь Украине урезаются программы социального обеспечения немецких граждан.

По его словам, принуждение Украины к возобновлению переговоров с Россией покажет её союзникам и другим мировым лидерам, насколько стороны конфликта заинтересованы в восстановлении мира.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что видит возможность переговоров с Россией только через посредников. В качестве примера успешных переговоров с участием посредников он назвал зерновую сделку, когда Украина напрямую не подписывала соглашений с Россией, а все переговоры проводились через Турцию и Организацию Объединённых Наций.

Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом в случае соблюдения ряда условий. Основными условиями являются вывод украинских войск с территорий новых российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и прекращение действия всех санкций в отношении России.