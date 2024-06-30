Керчь, Крым, 30 июня, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Очередь у Крымского моста сократилась с более чем 1100 автомобилей до 661. Об этом 30 июня сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В очереди со стороны Тамани находится 661 транспортное средство», — говорится в сообщении от 19:00 мск.

Уточняется, что время ожидания проезда по мосту в этом направлении составляет более двух часов. При этом очереди автомобилей перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.

По состоянию на 14:00 мск у Крымского моста находились более 1100 автомобилей с обеих сторон: 810 со стороны Тамани и 320 со стороны Керчи.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня у Крымского моста увеличили количество постов досмотра для устранения заторов. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко отметил, что с обеда зафиксировали увеличение транспортного потока со стороны Краснодарского края и Крыма через мост.

Утром 30 июня на подходах около Крымского моста со стороны Тамани скопилась очередь из более чем 400 автомобилей. Время ожидания проезда по мосту в этом направлении составило более двух часов.