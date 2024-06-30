Братск, Иркутская область, 30 июня, 2024, 13:05 — ИА Регнум. В Иркутской области на склад готовой продукции в Братске, где огнеборцы продолжают тушить пожар, прибыл пожарный поезд, сообщили 30 июня в пресс-службе МЧС.

Кадр из видео

«Для тушения пожара в Братске прибыл пожарный поезд», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба МЧС опубликовала видео движения состава из красных вагонов, в том числе трёх цистерн. Также на кадрах видно, как пожарные продолжают тушить загоревшиеся утром лесоматериалы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 июня МЧС проинформировало о крупном пожаре на складе готовой продукции в Братске на шести тысячах квадратных метров. Позже ведомство сообщило, что пожар удалось локализовать. Как отмечали в ведомстве, люди в результате не пострадали.

В Приморском крае 27 июня загорелось здание продуктовой базы в Находке. Пожар распространился на тысячу квадратных метров, у здания частично обрушилась кровля.