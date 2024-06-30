Братск, Иркутская область, 30 июня, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул 30 июня на складе готовой продукции в Братске, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«В Братске горит склад готовой продукции на шести тысячах квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

К настоящему моменту пожар локализовали.

Отмечается, что о пострадавших информации нет. В тушении пожара участвуют 26 специалистов, задействовано девять единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар вспыхнул ночью 30 июня в Нижнем Новгороде на предприятии по утилизации отходов. Утром МЧС сообщило, что открытое горение ликвидировали.

Крупный пожар 27 июня вспыхнул в Ярославской области на складе с обувью на площади пять тысяч квадратных метров в городе Любиме. Кровля здания частично обрушилась.