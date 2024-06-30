Берн, 30 июня, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Два человека погибли и один пропал без вести из-за оползня на юго-востоке Швейцарии, сообщило 30 июня Agence France Presse (AFP).

Alessandro Crinari/EPA/ТАСС

«Тела двух человек обнаружили спасатели в районе Фонтана [поселение в Айроло, в кантоне Тичино]», — сообщило издание со ссылкой на заявление полиции.

Оползень вызван проливными дождями, обрушившимися на регион.

Других подробностей инцидента издание не привело.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая более 220 человек погибли в Кении от наводнения и оползней, вызванных проливными дождями. В результате стихийного бедствия эвакуировали более 200 тыс. человек. Пострадали более 160 жителей.

В Папуа — Новой Гвинее в мае порядка 2000 человек оказались погребены заживо из-за схода оползня.

На севере Гаити 4 мая погибли 13 человек в результате оползня и обрушения зданий.