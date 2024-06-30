Чиновники КНДР впервые стали носить значки с портретом только Ким Чен Ына
Yonhap: чиновники в КНДР начали носить значки с портретом только Ким Чен Ына
Пхеньян, 30 июня, 2024, 09:42 — ИА Регнум. В КНДР чиновники начали носить значок с портретом только Ким Чен Ына. Их впервые заметили на пиджаках чиновников на десятом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Фотографии 30 июня опубликовало Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК). На снимках значок с Ким Чен Ыном в виде красного флага, на фоне которого изображен портрет лидера.
Отмечается, что значки официально показали впервые. Агентство также указало, что это первое подтверждение использования значков с одиночным портретом Ким Чен Ына.
Все граждане КНДР обязаны носить значки с изображением руководителей народной республики. Распределение значков с портретом основателя КНДР Ким Ир Сена началось в 1970 году, производство значков с портретом Ким Чен Ира ― в 1992 году. После смерти Ким Чен Ира в 2011 году были широко распространены значки с двойными портретами обоих лидеров.
Во время межкорейских переговоров в 2013 году официальные лица КНДР подтвердили южнокорейским журналистам, что в начале 2012 года создали значок с портретом Ким Чен Ына, который выпускают в двух формах — круглой и квадратной.
По мнению экспертов, появление значка только с одним портретом Ким Чен Ына указывает на усилия властей по «идеализации» и «обожествлению» нынешнего лидера страны.
Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын сменил своего отца Ким Чен Ира на посту главы КНДР после его смерти в декабре 2011 года. Летом 2019 года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын после внесения поправок в конституцию страны официально стал главой государства и главнокомандующим Вооружёнными силами страны. Ранее формальным лидером страны был председатель президиума Верховного народного собрания.
Профессор Дальневосточного института Университета Кунгнам в Сеуле Ким Донг-Юпа тогда заявил, что Ким Чен Ын мечтал стать президентом Северной Кореи и он успешно воплотил эту мечту.