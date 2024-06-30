Пхеньян, 30 июня, 2024, 09:42 — ИА Регнум. В КНДР чиновники начали носить значок с портретом только Ким Чен Ына. Их впервые заметили на пиджаках чиновников на десятом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фотографии 30 июня опубликовало Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК). На снимках значок с Ким Чен Ыном в виде красного флага, на фоне которого изображен портрет лидера.

Отмечается, что значки официально показали впервые. Агентство также указало, что это первое подтверждение использования значков с одиночным портретом Ким Чен Ына.

Все граждане КНДР обязаны носить значки с изображением руководителей народной республики. Распределение значков с портретом основателя КНДР Ким Ир Сена началось в 1970 году, производство значков с портретом Ким Чен Ира ― в 1992 году. После смерти Ким Чен Ира в 2011 году были широко распространены значки с двойными портретами обоих лидеров.

Во время межкорейских переговоров в 2013 году официальные лица КНДР подтвердили южнокорейским журналистам, что в начале 2012 года создали значок с портретом Ким Чен Ына, который выпускают в двух формах — круглой и квадратной.

По мнению экспертов, появление значка только с одним портретом Ким Чен Ына указывает на усилия властей по «идеализации» и «обожествлению» нынешнего лидера страны.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын сменил своего отца Ким Чен Ира на посту главы КНДР после его смерти в декабре 2011 года. Летом 2019 года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын после внесения поправок в конституцию страны официально стал главой государства и главнокомандующим Вооружёнными силами страны. Ранее формальным лидером страны был председатель президиума Верховного народного собрания.

Профессор Дальневосточного института Университета Кунгнам в Сеуле Ким Донг-Юпа тогда заявил, что Ким Чен Ын мечтал стать президентом Северной Кореи и он успешно воплотил эту мечту.