Пхеньян, 12 июля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын после внесения поправок в конституцию страныофициально стал главой государства и главнокомандующим Вооруженными силами страны. Это следует из текста основного документа страны, размещенного на портале «Нэнара» («Моя страна»).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Ранее формальным лидером страны был председатель президиума Верховного народного собрания.

«Ким мечтал стать президентом Северной Кореи, и он успешно воплотил эту мечту», — цитирует профессора Дальневосточного института Университета Кунгнам в Сеуле Ким Донг-Юпа агентство Reuters. — Он давно стремился стряхнуть с себя ненормальную приоритетно-военную политику, которой страна придерживалась долгое время».