Штат Нью-Йорк, США, 30 июня, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Полицейский застрелил направившего на правоохранителей муляж пистолета 13-летнего подростка в городе Ютика (штат Нью-Йорк). Об этом 29 июня сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на шефа городской полиции Марка Уильямса.

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Уильямс рассказал, что трагический инцидент в Ютике произошёл вечером 28 июня, когда сотрудники полиции остановили двух подростков, один из которых от них убежал и затем направил на полицейских похожий на огнестрельное оружие предмет. После этого один из патрульных выстрелил в школьника.

«По словам шефа полиции, подростку, которого он описал как 13-летнего азиатского мальчика, сотрудники полиции оказали «немедленную» первую помощь и доставили в больницу Винн, где он скончался от полученных травм», — сказал он.

При этом шеф полиции не стал говорить о том, из-за чего полиция остановила подростков и что произошло перед выстрелом, отметив, что эту информацию уточнят в ходе расследования Генеральной прокуратуры штата.

Уильямс добавил, что на месте инцидента нашли муляж пневматического пистолета Glock 17 Gen 5 со съёмным магазином, пообещав раскрыть личность стрелявшего полицейского в ближайшие дни после того, как опубликуют первичный отчёт о происшествии.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня в украинской Виннице застрелили двух молодых женщин, известных, по данным украинских СМИ, своими стримами, в которых они высмеивали Россию и россиян. По предварительным данным, это сделал 23-летний супруг одной из женщин, тело которого позднее нашли на берегу реки Южный Буг с огнестрельным ранением.

В конце мая в Германии мужчина с ножом напал на активиста и блогера Михаэля Штюрценбергера, выступающего против «исламизации Европы». Правоохранители открыли огонь по нападавшему и застрелили его.