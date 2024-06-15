Винница, Украина, 15 июня, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Двух молодых женщин, известных, как утверждается, своими стримами, в которых они высмеивали Россию и её граждан, застрелили в украинской Виннице. Об этом 15 июня сообщило украинское издание «Телеграф».

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Инцидент произошёл 13 июня в квартире одного из спальных районов Винницы. По предварительным данным, 23-летний супруг одной из женщин застрелил свою 18-летнюю жену и ранил её 19-летнюю подругу, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая смогла вызвать бригаду скорой помощи и полицию. Правоохранителям, чтобы войти в квартиру, пришлось залезть через окно в квартиру на третьем этаже.

Пострадавшую госпитализировали, но спасти её не удалось. Тело мужчины позднее нашли на берегу реки Южный Буг с огнестрельным ранением. Как удалось установить следствию, мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта, возникшего на почве личных взаимоотношений.

В материале издания утверждается, что погибшие молодые женщины были блогерами и вели стримы под псевдонимами Вера Пантера и Бандеровка, где высмеивали российских граждан. В социальных сетях начали распространять траурные видео с фотографиями украинок.

При этом подчёркивается, что информация о личностях погибших официально не подтверждена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Петра Шуфлина, расстрелявшего в марте 2022 года троих мирных жителей Мариуполя.

30 мая Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ об убийстве мирных жителей. В марте 2022 года Свинарчук, являясь командиром роты, приказал Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш» в Мариуполе, убить троих мирных жителей. В результате полученных ранений один мужчина скончался на месте, двоим удалось спастись.