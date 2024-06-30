Эр-Рияд, 30 июня, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Граждане Саудовской Аравии, которые находятся на территории Ливана, должны немедленно покинуть указанную страну, заявили в посольстве Саудовской Аравии в Бейруте.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Соответствующее обращение дипломаты опубликовали на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). В дипломатической миссии отметили, что следят за ситуацией в южной части Ливанской Республики и испытывают беспокойство по поводу происходящего в этой части государства.

Авторы заявления также напомнили, что, согласно решению Эр-Риада, для граждан Саудовской Аравии действует запрет на поездки в Ливан.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что её ведомство настоятельно рекомендует российским гражданам не посещать Израиль, Ливан и палестинские территории из-за напряжённой обстановки в ближневосточном регионе. Она напомнила, что соответствующую рекомендацию министерство выпустило ещё в октябре 2023 года, когда на Ближнем Востоке начался новый виток эскалации.

18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что одобрила и утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане. Соответствующее решение рассматривалось на оперативном совещании в штабе Северного командования израильских войск. Планы согласовывались командующим Северным военным округом Ори Гордином и начальником оперативного управления генштаба ЦАХАЛ Одедом Басюком.