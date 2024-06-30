Анкара, 30 июня, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель сообщил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе предстоящего возможного визита в РФ. Об этом турецкий политик заявил в интервью журналисту Фатиху Алтайлы.

Иван Шилов ИА Регнум Путин и Эрдоган

«На следующей неделе планируются встречи не только с лидерами Европы… Мы поедем в Россию, в Китай. Планируем встретиться с Владимиром Путиным», — сообщил Озель, не уточнив сроки возможной поездки в Россию.

Политик напомнил, что на предстоящей неделе он отправится в Бухарест на съезд европейских социалистических партий, после которого планируется также визит в Бразилию и встреча с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Как передавало ИА Регнум, Озгрю Озель стал председателем оппозиционной Народно-республиканской партии Турции в ноябре 2023 года по итогам 38-го съезда партии, получив 812 голосов. Уступивший ему место Кемаль Кылычдароглу набрал 536 голосов.