Анкара, 5 ноября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Кемаль Кылычдароглу уступил место лидера оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, которое он занимал 13 лет. Его преемником стал депутат Манисы Озгюр Озель, победивший на всеобщих выборах. Об этом сообщило агентство «Анадолу».

Ahmet Unsal/Keystone Press Agency/Global Look Press Озгюр Озель

«Озгюр Озель стал новым председателем НРП, получив 812 голосов. Кемаль Кылычдароглу получил 536 голосов. Депутат Манисы и председатель Озгюр Озель был избран восьмым председателем партии на состоявшемся сегодня 38-м очередном съезде», — указало СМИ.

Сообщается, что Озель родился в Манисе в 1974 году. Окончив фармацевтический факультет в Эгейском университете, он начал работать по специальности в 1999 году. Разговаривает на английском и немецком языках.

В разное время Озель занимал должность генерального секретаря и президента в Палате фармацевтов Манисы в период с 2001 по 2007 год, а также был казначеем и генеральным секретарём в Ассоциации фармацевтов Турции в период с 2007 по 2011 год, отметили в агентстве.

Кылычдароглу поздравил Озеля. В соцсети он написал, что прощается с постом председателя после принятого решения делегатами конгресса.

«Я с честью нёс наследие нашего великого лидера Ататюрка до сегодняшнего дня. Я хотел бы поблагодарить всех, кто до сих пор поддерживал нашу борьбу. Наш новый председатель — Озгюр Озель. Я поздравляю вас и желаю вам успехов», — сказал Кылычдароглу.

В мае этого года в Турции прошли президентские выборы. По результатам второго тура голосования Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов. Его оппонент — лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,82%. На парламентских выборах «Партия справедливости и развития» Эрдогана получила 268 из 600 мест, а Народный альянс, в который входит партия, — в общей сложности 336 мест. «Национальный альянс», который представляет Кылычдароглу, получил 175 мандатов.