Изюм, Украина, 30 июня, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Неизвестные лица подожгли ещё два автомобиля украинских военных в городе Изюме Харьковской области и один в Одессе, сообщило 29 июня киевское интернет-издание «Страна. ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.

jonel hanopol Огонь

В Изюме поджог произошёл в ночь с 28 на 29 июня. Здесь сгорели джип марки Great Wall и грузовик MAN. В Одессе целью неизвестных стал автомобиль бренда Nissan.

По данным журналистов, делом об указанных поджогах займётся Служба безопасности Украины (СБУ).

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в трёх регионах Украины совершили три поджога автомобилей военных, приняв их за транспорт ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Поджоги фиксировались в Киеве, Днепропетровске и Одессе.

22 июня о неизвестные подожгли автомобиль украинских военных в Киеве и взорвали военную машину в Полтавской области. Ещё три поджога неизвестные совершили 23 июня в городе Каменское Днепропетровской области, а также Николаеве и Одессе.