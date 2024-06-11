Киев, 11 июня, 2024, 17:17 — ИА Регнум. В трёх регионах Украины за день совершили три поджога автомобилей военных, приняв их за транспорт ТЦК (военкомата). Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что один из случаев произошел в Днепропетровске, где неизвестный на парковке облил бензином автомобиль Volkswagen, находящийся на балансе ВСУ.

Другой эпизод зафиксировали в Шевченковском районе Киева, там подожгли микроавтобус Mercedes-Benz, принадлежащий военному. Третий случай произошёл в Одессе, где неизвестный поджог находящуюся на балансе ВСУ машину Peugeot.

Отмечается, что материалы по всем трём эпизодам передали в СБУ.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня в Харькове мужчина выпустил заряд из гранатомёта РПГ-18 «Муха» в здание ТЦК. Пострадавших не было, но взрыв уничтожил документы, в том числе хранившиеся в военкомате учётные карточки. Стрелявший скрылся. Как отметил телеканал ТСН, подобных инцидентов на Украине становится всё больше.

Ранее Оболонский районный суд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, признанного виновным в уклонении от мобилизации «в особый период». Это максимальное наказание по данной статье, предусмотренное Уголовным кодексом Украины. Подобное решение было вынесено впервые.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Также Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.