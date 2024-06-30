Нигерия, 30 июня, 2024, 04:54 — ИА Регнум. В субботу, 29 июня, на северо-востоке Нигерии в штате Борно прогремело несколько взрывов. В результате произошедшего погибли по меньшей мере 18 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По версии агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии, взрывы произошли в трёх разных районах города Гвоза. Как заявил директор агентства Баркиндо Саиду, террористы-смертники совершили нападения на свадьбу, похороны и больницу, приведя в действие взрывные устройства.

«Пока никто не взял на себя ответственность за нападения. Получить комментарии от полиции штата Борно не удалось», — говорится в материале.

Отмечается, что в результате взрывов погибли по меньшей мере 18 человек, среди них женщины и дети. Ещё как минимум 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая сотрудники правоохранительных органов задержали во Франции подозреваемого в подготовке теракта, который тот планировал осуществить во время футбольного матча в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар». По данным МВД республики, в ходе операции сотрудники Главного управления внутренней безопасности задержали мужчину, который, как утверждается, склонен к радикальной исламистской идеологии.